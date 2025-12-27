İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
Adli Olaylar

Otel odasında vahşet: 123 tornavida darbesine ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Fatih'te bir otel odasında eşini 123 tornavida darbesiyle öldüren sanık Yasin Muse Ahmed, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Haber Giriş : 27 Aralık 2025 08:57, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 08:58
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme kayıtlarına göre olay, 14 Kasım 2023'te Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Ulubatlı Hotel'de meydana geldi.

Sanık Yasin Muse Ahmed ile eşi Ayan Mohamed Dhohah, 111 numaralı odada birlikte kaldı.

OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Adli tıp raporlarına göre maktulün vücudunda 123 kesici-delici alet yarası tespit edildi.

Bu yaralardan 78'inin öldürücü nitelikte olduğu, ölümün iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiği belirlendi.

KAMERA KAYITLARI VE ADLİ TIP RAPORLARI DOSYADA

Dosyada yer alan otel kamera kayıtlarına göre çiftin birlikte otele giriş yaptığı, sanığın olay sonrası otelden ayrıldığı, daha sonra tekrar otele döndüğü tespit edildi. Sanığın savunmasında ileri sürdüğü "psikolojik rahatsızlık" iddiaları ise Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporlarıyla çürütüldü. Raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu vurgulandı.

"CANAVARCA HİSLE" İŞLENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eylemin kadına karşı ve canavarca hisle kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirtti.

Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE TUTUKLULUĞUN DEVAMI

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre mahkeme, sanık Yasin Muse Ahmed'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, gözaltı ve tutuklulukta geçen sürelerin cezadan mahsup edilmesi hükme bağlandı.

Dosyada delil olarak bulunan cep telefonları ve dijital materyallerin bir kısmının iadesine, bir kısmının ise dosyada delil olarak saklanmasına karar verildi.


