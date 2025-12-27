Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor

Para transferlerinde yeni bir döneme geçiliyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), yeni düzenlemesiyle birlikte EFT, havale ve FAST gibi para transferi işlemlerinde 5 gün sonra her şey değişecek.

İşte, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye ilişkin merak edilen detaylar...

200 BİN TL VE ÜZERİNDE PARA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRENLER DİKKAT

MASAK'ın yeni tebliğine göre, 200 bin TL ve üzerindeki para gönderimlerinde açıklama zorunlu hale getirilecek.

Düzenleme ile hem kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi hem de terörizmin finansmanının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YENİ YILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

MASAK'ın yeni düzenlemesinin 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DÜZENLEMEDE NELER YER ALIYOR

Buna göre, yüksek tutarlı para transferlerinin artık belirli kurallar çerçevesinde, açıklamalı ve gerekirse belgeye dayalı şekilde gerçekleştirilmesi zorunlu olacak.

Hem gerçek kişilerin hem de şirketlerin etkileneceği yeni düzenlemeyle, havale ve EFT işlemlerinin açıklama kısmına genel ifadeler yazılması yeterli olmayacak.

Söz konusu işlemlerde, para transferinin amacının açık ve net şekilde belirtilmesi istenecek.

ZORUNLU AÇIKLAMA BAŞLIKLARI NELER

Gönderim yapılırken tercih edilebilecek bazı standart başlıklar şunlar;

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme / borç ödeme

Hediye, bağış, yardım

Vergi, resim, harç ödemesi

Tazminat ve sigorta ödemeleri

Avukatlık, danışmanlık, müşavirlik ödemeleri

Sağlık harcamaları

Kripto ve dijital varlık işlemleri

Şans oyunları ve bahis ödemeleri

Eğlence ve sosyal medya ödemeleri

EN AZ 20 KARAKTERLİ AYRINTILI AÇIKLAMA

Vatandaşlar, bu başlıklardan hiçbirine uymayan işlemler için "diğer" seçeneği işaretleyecek.

'Diğer' seçeneğinde ise en az 20 karakterlik ayrıntılı açıklama yazılması zorunlu tutulacak.

TUTARA GÖRE BELGE VE BEYAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DEĞİŞİM

Öte yandan, MASAK, yüksek meblağlı işlem trafiğini de mercek altına alacak.

Bu kapsamda para transfer işlemlerinde tutar yükseldikçe beyan ve belge yükümlülükleri de artacak.

20 milyon TL'nin üzerindeki para transferlerinde "dayanak belge" talep edilirken, tapu kayıtları, noter satış sözleşmeleri veya fatura gibi resmi evrakların sunulmaması durumunda da işlemler yapılamayacak.