Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
Bakan Göktaş'tan il müdürlerine "saha odaklı yönetim" uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlerine "saha odaklı yönetim" uyarısında bulunarak, sahadaki riskler konusunda erken uyarı ve sistematik izleme dönemini başlattıklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 11:41, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 11:57
Bakan Göktaş'tan il müdürlerine

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, bakanlığın 81 il müdürüyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda Göktaş, Aile Yılı kapsamında 81 ilde başlatılan seferberlikle aileyi her alanda destekleyen kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda il müdürlerine "saha odaklı yönetim" konusunda da uyarılarda bulunan Göktaş, il müdürlerinin bakanlığın sahadaki "uygulayıcı gücü" olduğunu hatırlatarak, vatandaşın kuruma olan güveninin il müdürlüklerinin yaklaşımıyla şekillendiğini vurguladı.

"Güçsüz iletişim; sahada hizmetin ritmini boza"

Bakan Göktaş, "İl müdürlüğü yönetimi sadece iş ve süreç yönetimi değildir; aynı zamanda bir güven yönetimidir. Vatandaşın bize attığı her adımda, karşılaştığı ilk tavırda kurumumuzun itibarı şekillenir. Beklentimiz, sahayı yakından tanıyan, hizmeti yerinde izleyen ve sorunları büyümeden çözen bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürmenizdir." ifadelerini kullandı.

Çalışma stratejisini üç eksen üzerine kurduklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "Birinci eksenimiz, sahaya hakimiyet ve hizmetin takibi. Hizmet verdiğiniz kişileri dosya üzerinden değil, yerinde izleyin. Her il müdürlüğümüz bir 'saha planı' hazırlamalı. İkinci eksen, doğru bilgi akışı ve yönetimde açıklık. İlinizle ilgili bir problemi başkasından değil, sizden duymak isterim. Üçüncü eksen ise kurum içi ulaşılabilirlik, iletişim ve motivasyon. Kapalı kapılar, geciken kararlar ve güçsüz iletişim; sahada hizmetin ritmini bozar." değerlendirmesinde bulundu.

"Saha yönetimini bizzat sahiplenin"

Sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir döneme girildiğini ifade eden ve pilot uygulaması başlatılan "Sosyal Risk Haritası" ile "Çocuklar Güvende" web sitesinin etkin kullanılması talimatı veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal risk haritalarımızdan elde ettiğimiz verileri 18 yaş altı için 'Çocuklar Güvende', 18 yaş üstü bireyler için ise 'Aile Rehberi' sistemimiz üzerinden takip edeceğiz. Risk puanı, müdahale çağrısıdır. Vaka bazında izlemeyi, yönlendirmeyi ve kurumlar arası koordinasyonu hızlandıran bir mekanizma kurun. İl müdürünün takibi zayıflarsa sistem kağıt üzerinde kalır. En hassas başlıklarımızdan biri, şiddet ve istismar vakaları. Bu alanda hiçbir gecikmeyi kabul edemeyiz. Tüm vakaları titizlikle takip etmeli ve sahada aktif olmalısınız. Bu nedenle bu vakalarda 'saha yönetimi'ni bizzat sahiplenin."

"Küçük bir ihmal büyük bir riske dönüşebiliyor"

Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlüklerinin vatandaşın hayatına dokunan uygulamaların etkisini ölçmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Göktaş, doğum yardımı ve Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlananların düzenli izlenmesi gerektiğini de hatırlattı.

Sahada sunulan hizmetin takibinin, etkisinin ve hızının aynı anda güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Göktaş, "Küçük bir gecikme büyük bir mağduriyete; küçük bir ihmal büyük bir riske dönüşebiliyor. Bu nedenle, il müdürlüklerimiz daha aktif, hızlı ve sonuç odaklı hareket etmeli." uyarısında bulundu.

