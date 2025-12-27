Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak

Yükseköğretim eğitimi yarıda kalanlara müjde...

Üniversitelerin tıp ve diş hekimliği bölümlerinden çeşitli nedenlerle atılan bir grup öğrenci, bir süre önce TBMM'de siyasi partileri ziyaret etti.

TALEP ÖĞRENCİLERDEN GELDİ

AK Parti Grubu'nda da görüşmelerde bulunan öğrenciler, yeniden üniversiteye dönmek istediklerini dile getirerek, kanun çıkarılmasını talep etti.

MEB'E ETKİ ANALİZİ YAPMASI TALİMATI GÖNDERİLDİ

Öğrencilerin sağlık veya ailevi sorunları nedeniyle eğitimlerini bırakmak zorunda kaldıklarını anlatmaları üzerine, bu durumda kaç kişi olduğunun, hangi yıllarda üniversitelerin hangi bölümlerinden kaç kişinin ayrıldığının belirlenmesi amacıyla etki analizi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verildi.

Bunun üzerine YÖK'te etki analizi çalışması başlatıldı.

KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK

Etki analizinden ortaya çıkacak sonuca göre, üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitime dönebilmelerine yönelik kanun teklifi hazırlanması öngörülüyor.