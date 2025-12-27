Yaşlı kadını dolandıran kişiye 10 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 77 yaşındaki H.Ö'nün, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan bir kişi tarafından aranarak, banka hesapları hakkında kendisine bilgi verildiğini, bu hesapları birleştirmek ve yeni kart göndermek istediklerini anlattığı belirtildi.

Görüşme esnasında karşı tarafın sürekli konuşarak psikolojik baskı kurduğunu aktaran H.Ö, şahsın telefonunu kapatmasına izin vermediğini, kendisini oyaladığını, şifre taleplerini onaylattığını, ardından iki farklı banka hesabından 174 bin lirasının çekildiğini, bunun üzerine şikayetçi olduğunu kaydetti.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli A.C, para gönderilen banka hesabının kendisinin olduğunu, bir sosyal medya uygulamasından iş aradığını, o sırada kendisine tanımadığı kişilerin mesaj atarak hesabını kiralamak istediklerini söylediğini savundu.

Kendisini birçok kez bu işin yasal olduğuna dair telkin ettiklerini belirten A.C, bu kişilerin kendisine bilet aldığını ve İstanbul'a gittiğini, orada 2 kişiyle buluştuğunu, ardından şahıslardan birinin telefonunu kontrol bahanesiyle kendisinden aldığını, diğer şahsın ise onu İstanbul'da gezdirdiğini anlattı.

İddianamede, A.C'nin şu beyanına yer verildi:

"Telefonum geri gelmeyince ben bunun normal bir şey olmadığını anladım, telefonum elimde olmadığı için bir şey yapamadım. Beni gezdiren kişi bana hesap açtırdı. Daha sonra benim bir otelde konaklamamı sağladılar. Akşam saat 22.00'de bana telefonumu geri getirdiler. Ayrıca, yapılan tüm işlemlerin yüzde 12'sini bana vereceklerini söylemelerine rağmen bu parayı bana vermediler. Öylece kaldım. Esenler otogarına kadar yürüyerek gittim. Bana bu işlemleri yaptıran kişilerin isimlerini bilmiyorum ancak görürsem teşhis edebilirim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Soruşturma kapsamında banka hareketlerini inceleyerek mevzubahis paranın izini süren savcılık, paraların şüphelinin adına kayıtlı bir teknoloji hesabına gönderildiğini, bu hesap üzerinden kripto para satın alındığı, paranın takibinin yapılamayacağını tespit etti.

Ayrıca şüpheli hakkında aynı suçtan yürütülen başka soruşturmaların da bulunduğu aktarılan iddianamede, mevzubahis telefon hattının yapılan sorgulama sonucu "patates hat" olduğunun belirlendiği ve suç işlendikten sonra kapatıldığı kaydedildi.

İddianamede, şu tespitler yer aldı:

"İddia, savunma, gelen yazı cevapları ve dosyada toplanan tüm delillere göre şüphelinin, kendisini bankacı olarak tanıtan kişinin yalanıyla kandırılan müştekiden maddi menfaat elde etmek suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin 'kişinin kendini banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."