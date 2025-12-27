Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışının ardından yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bakanlık, alışveriş merkezi (AVM), market ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki bir AVM'de yer alan markette denetim yaptı.

Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı.

"Kuru yemiş ve atıştırmalık reyonları da denetleniyor"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, burada yaptığı değerlendirmede, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Bu denetimlerde ürünün geçmişe yönelik 3 aylık faturalarını istediklerini bildiren Tan, denetimlerin ardından idari yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca uygulandığını söyledi.

Tan, söz konusu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin incelendiğini ifade ederek, "Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

Ankara'da 6 ilçede eş zamanlı denetim yaptıklarını aktaran Tan, Bakanlık talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara mahal vermemesine yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.