Antalya'da araba hayali kuran çift dolandırıcıların 'FETÖ' tuzağına düştü

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da araba hayali kuran çift dolandırıcıların 'FETÖ' tuzağına düştü

Kepez ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, 'bankaya FETÖ operasyonu yapılacak' diyen dolandırıcılar, bankadaki hesaplarında para biriktiren yaşlı çiftin araba alma hayaliyle 10 yıldır biriktirdikleri 838 bin lirayı alıp kayıplara karıştı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 13:45, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 13:41
Yazdır
Antalya'da araba hayali kuran çift dolandırıcıların 'FETÖ' tuzağına düştü

Antalya'nın Kepez ilçesinde 'akıllara durgunluk veren' olay...

Yaklaşık 10 yıldır para biriktirip araba alma hayali kuran Fatma Kaya ve Abdil Kaya çiftini, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi arayıp, bankaya FETÖ operasyonu düzenleneceğini ve hesaplarındaki parayı aktarmaları gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine panikleyen yaşlı çift, bankanın yolunu tuttu.

838 BİN LİRAYI HAVALE YAPTILAR

Telefonu hiç kapatmaması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, verecekleri adrese parayı yatırmalarını ve yatırılan hesap sahibini de damatları olarak söylenmesini istedi.

Karşı tarafın dediklerini birebir uygulayan Kaya çifti, 838 bin lirasını verilen hesap numarasına bankadan havale yaptırdı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Parayı gönderdikten bir süre sonra şüphelenen yaşlı çift, durumu çocuklarına anlattı, ardından dolandırıldıklarını anladı.

Kaya çifti, polise giderek şüpheli ya da şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

"PARAMIZI GERİ GETİRSİNLER"

Olayın halen şokunda olan Fatma Kaya, "Çocuklarımın ismini de söyledi. Onları söyleyince polis olduğuna inandım. Bankaya gittiğimizde oradaki çalışan parayı nereye yollayacağımı sordu, damadımız dedik.

Çünkü telefondakiler öyle söylememizi istemişti. Dolandırıldık. Paramızı geri getirsinler" diye konuştu.

"BAŞKA CANLAR YANMASIN İSTİYORUZ"

Abdil Kaya da şunları söyledi:

Bankaya FETÖ operasyonu yapacağız, siz kimseyle konuşmayın. Sizin hesabınızdaki para merkez bankası teminatında olacak' dedi. Neticede evden çıktık ve telefon açıktı. Bankada işlemi yaptık, bankadan 100 metre uzaklaşmamızı söyledi.

5 dakika geçmedi, dolandırıldığımızı anladık. Başka canlar yanmasın istiyoruz. Resmi kurumda emeklisiyim. Mağdur olduk, inşallah mağduriyetimiz de giderilir. Bu parayı alan ölse bile, devlet onu kabirde de bulur. Devletimiz güçlüdür.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber