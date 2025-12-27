Mersin'de evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Mukaddem Mahallesi 220. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde bulunan Poyraz T. (7) ile kardeşi Ayaz T'nin (1) öldüğü belirlendi.

Yangın sırasında baba H.T'nin işte, anne A.T'nin ise alışveriş için markette olduğu öğrenildi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.