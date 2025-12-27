Uraloğlu Hatay'da: Devlet Bahçeli'yi kadim şehrimizde karşıladık

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde yeniden inşa çalışmalarında sona gelindi.

Bölgede başlatılan inşa ve ihya çalışmalarında son anahtar teslimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

ANAHTAR TESLİMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

"Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte çok sayıda bakan katılıyor.

Bu kapsamda, çok sayıda isim Hatay'a ulaştı.

DEVLET BAHÇELİ HATAY'A GELDİ

Abdulkadir Uraloğlu, programa saatler kala sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Hatay'da karşıladıklarını duyurdu.

"HATAY'I DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, söz konusu paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli'yi kadim şehrimiz Hatay'da karşıladık.

Birlik ve beraberlik çinde, Hatay'ı daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.

KORKUSUNU YENDİ: GENİŞ HEYETLE UÇAĞA BİNDİ

Öte yandan, uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu tercih eden Bahçeli, en son Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş'a uçakla gitmişti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanmıştı.

Bahçeli, Hatay'a gitmek için bir kez daha uçağı tercih etti.

Edinilen bilgilere göre MHP liderinin geniş bir heyetle uçağa bindiği öğrenildi.



