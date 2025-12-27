Şanlıurfa'da aile içi kavgada kan aktı: Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürdü
Siverek ilçesinde Ramazan Sağır, tartıştığı eşi İmhan Sağır ile oğlu Ramazan Sağır'ı tabancayla vurarak öldürürken şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 15:03, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 15:04
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kan donduran cinayet...
Ramazan Sağır ile eşi İmhan ve oğlu Ramazan arasında tartışma çıktı.
EŞİ VE OĞLUNU SİLAHLA VURDU
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ramazan Sağır tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti.
Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.