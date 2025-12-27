38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Günümüzün Süleyman'ı" ifadesini kullandı. Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ise "Günümüzün Mimar Sinan'ı" olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 15:58, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 16:01
Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 95 bin deprem konutu ve 9 bin 501 iş yeri anahtar teslim töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'un, "Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, İki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek" dizelerini okuyarak, "Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan'ı Murat Kurum'dur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında bulunduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 455 bininci afet konutu teslim törenine katıldı.

Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce, Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, "Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Bereketin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde imanla iradeyle açmasını bilmiştir. Pek çok fitne odaklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış ihraç girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan söyleminin peşine düşenler milletin safında değil, zilletin yanında olduranı asla gizleyememişledir. Felaketlerden rant devşirmenin arayışına girmek ahlaki ve şükranı bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen, devleti ve hükümeti zor durumda bırakmak için her türlü ayak oyununa müracaat eden küçük ve sinsi bir akla karşı mahşeri vicdan sessiz kalmamış, tertiplerin hepsini teker teker boşa düşürmüştür. İftira ve saptırmaların çürütülme ispatı asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi ortadadır" dedi.

"Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımızdır"

Bahçeli konuşmasında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, "Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, İki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek" dizelerini okuyarak, "Hamd olsun Türk milletinde ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum beydir" şeklinde konuştu.

