İşçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
İstanbul'da fahiş fiyat denetimleri: 10 milyon lira idari işlem uygulandı

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 22 Aralık tarihinden itibaren 1290 işletmede 358 bin 987 ürünün denetlendiğini ve 3 bin 183 aykırılık tespit edildiğini belirterek, 10 milyon 77 bin 378 lira idari işlem uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, hem yılbaşı alışverişleri hem de asgari ücretin açıklanmasıyla fahiş fiyat ve haksız fiyat uygulamaları kapsamında AVM, market ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, İstanbul'daki bir AVM'de yer alan market, alışveriş stantları ve giyim mağazalarında denetim yaptı.

Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekipler tarafından, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, açıkta ve tüketicinin talebi miktarınca tartılarak satılan ürünlerde dara düşülüp düşülmediği, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi.

"33 ilçede 90 personelden oluşan 39 ekip ile denetimler sürüyor"

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşmakta olan yeni yıl sebebiyle vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine yönelik 22 Aralık tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerine başladığını dile getirdi.

Menteşe, İstanbul'un 33 ilçesinde 90 personelden oluşan 39 ekip ve 11 araç ile başta AVM'ler olmak üzere, Eminönü ve Mısır Çarşısı gibi tarihi alışveriş noktaları ile vatandaşların yoğun olarak alışverişlerini gerçekleştirdikleri meydan ve caddelerde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliği uyarınca etiket ve tarife uyumsuzluklarını engellemek ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, indirimli satışların mevzuata uygunluğu ve yanıltıcı reklamların incelenmesi amacı ile denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fiyatlarında fahiş bir hareket olduğu öngörülen ürünlerin alış ve satış faturalarının talep edilerek Ticaret İl Müdürlüğünde incelendiğini belirten Menteşe, "Aykırılık tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilmektedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu denetimlere ilişkin bilgi veren Menteşe, şunları kaydetti:

"Bu denetimler kapsamında 22 Aralık tarihinden itibaren 1290 işletmede 358 bin 987 ürün denetlenmiş ve 3 bin 183 aykırılık tespit edilmiştir. 10 milyon 77 bin 378 lira idari işlem uygulanmıştır. Haksız fiyat artışı kapsamında ise 137 firmada denetlenen 1755 ürüne ait tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca incelenmek üzere bakanlığımıza gönderilmektedir. Tüketiciyi yanıltıcı reklam yaptığı tespit edilen 44 işletme için düzenlenen tutanaklar ise Reklam Kurulunca incelenmek üzere bakanlığımıza gönderilecektir."

"1 Ocak'tan bu yana 10 milyon 252 bin 192 ürün incelendi"

Menteşe, 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 75 bin 455 işletmenin denetlendiğini belirterek, "10 milyon 252 bin 192 ürün incelenmiş ve 144 bin 588 aykırılık tespit edilmiştir. Toplam 457 milyon 765 bin 608 lira idari işlem uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ticaret İl Müdürü Menteşe, odaklanılmış denetim faaliyetlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar aralıksız devam edeceğini de vurguladı.

