İşçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilik, kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

27.12.2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.