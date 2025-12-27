İşçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu test sonucu belli oldu

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi negatif çıktı.

Haber Giriş : 27 Aralık 2025 19:11, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 19:13
Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu test sonucu belli oldu

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü evlerinde olan ve ev hapsi kararı verilen arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan alınan saç numunelerinin incelenmesi tamamlandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca istenen incelemeyle ilgili Adli Tıp Kurumu Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı madde aranması yapıldığı bildirildi.

Raporda, saç örneklerinde uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı belirtildi.

- Olay

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

