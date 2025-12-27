Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde hayata geçirilen Milli Banliyö Seti (GAZİRAY) Projesi kapsamında kullanılan yerli ve milli tren setlerinin 6'ncısı kente getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 19:34, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 19:35
Yazdır
Yerli ve milli tren setinin 6'ncısı Gaziantep'e geldi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sakarya'da üretilen, her ayrıntısında yerli tasarım unsurları barındıran banliyö tren seti, kontrol ve test aşamalarının tamamlanmasının ardından GAZİRAY hattında hizmet vermeye başlayacak.

Açıklamada, yüzde yüz yerli ve milli motorlu elektrikli tren setlerinin 90 kilometre işletme hızına ulaşabildiği, 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin kişilik taşıma kapasitesi bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İç tasarımıyla yerli motifler yansıtan tren setlerinin, vagon dış yüzeyinde kullanılan baklava sarısı renk ise yapılan anket sonucunda Gazianteplilerin oylarıyla belirlendi. Toplam 32 vagondan oluşan 8 setin tamamının hizmete girmesiyle, GAZİRAY'ın taşıma kapasitesi artırılarak günlük yolcu sayısının önemli ölçüde yükselmesi hedefleniyor. Türkiye'nin önemli demiryolu projelerinden biri olan GAZİRAY, Gaziantep'in kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edildi. Şehir içi raylı sistemin modernizasyonunu sağlamak üzere planlanan projede, elektrikli sistem tercih edilerek çevresel sürdürülebilirlik de ön planda tutuldu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber