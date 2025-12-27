Fazıl Say'ın konserinde korku dolu anlar! Solist rahatsızlandı
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserinde sahnede aniden rahatsızlanan solist, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 20:32, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 20:34
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geleneksel hale gelen 'Yıl Sonu Konserleri' kapsamında, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği 'Mother Earth' adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşturdu. Ancak prömiyerde endişe dolu anlar yaşandı.
Habertürk'ün haberine göre Fazıl Say'ın konseri sırasında solist aniden rahatsızlandı. Sahnedeki müdahalenin ardından, solist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.