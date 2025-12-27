Fazıl Say'ın konserinde korku dolu anlar! Solist rahatsızlandı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geleneksel hale gelen 'Yıl Sonu Konserleri' kapsamında, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği 'Mother Earth' adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşturdu. Ancak prömiyerde endişe dolu anlar yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net