Mert Hakan Yandaş cezaevinden mektup yazdı: Korkaklıklarını unutmayacağım!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, cezaevinden gönderdiği mektupta "Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 20:35, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 20:37
Mert Hakan Yandaş cezaevinden mektup yazdı: Korkaklıklarını unutmayacağım!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş bir mektup yayımladı. Yandaş, mektupta hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

31 yaşındaki futbolcunun mektubunda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır.

Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda, adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Bilmenizi isterim ki üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu'yu üzerimde taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde oldum.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olarak, Sarı-Lacivert'i üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım. Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alınması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim.

Bu zor günlerde en büyük dayanağım, hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum.

Bu süreçte en çok canımı acıtan şey; ailemin, dostlarımın ve beni kalpten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak.

İçinde bulunduğum bu zor günlerde beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır."

