İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri doğrultusunda 28 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bakanlık, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

🗓️ 28 Aralık 2025 Pazar günü;

📍 Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

📍 Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

📍 Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

️ Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.