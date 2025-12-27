Yediemin depolarında bekleyen atıl durumdaki 17 bin 47 mal ekonomiye kazandırıldı

Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yediemin depolarında yıllardır bekleyen mallar için hukuki zemini güçlendirdiklerini ve ekonomiye kazandırma sürecini kesintisiz hale getirdiklerini ifade etti.

Bakan Tunç, daha önce 7445 Sayılı Kanun'la İcra ve İflas Kanunu'na eklenen Geçici 20'nci madde kapsamında yürütülen tasfiye sürecinde; 5 bin 905 taşınır, 11 bin 142 taşıt olmak üzere toplam 17 bin 47 adet atıl durumda bulunan ekonomik varlığın yediemin depolarından çıkarılarak tasfiye edildiğini ve ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "İcra ve İflas Kanununun 88/a Maddesi Uyarınca Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik" ile haczi kalkmış, muhafazasına gerek kalmamış, yedieminde bekleyen mallara ilişkin tasfiye sürecinin İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a maddesi çerçevesinde genel, sürekli ve açık usullerle yeniden düzenlendiğini aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Yönetmelik sayesinde; yediemin depolarında bulunan ve hukuken muhafazasına ihtiyaç bulunmayan mallar, bundan sonraki süreçte kesintisiz şekilde tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılabilecek; uygun olanlar satılacak, gerekli hallerde devir veya teslim işlemleri şeffaf ve denetlenebilir usullerle yürütülmeye devam edecektir. Hukuki güvenliği güçlendiren, kaynak israfını önleyen ve ekonomiye katkı sağlayan düzenlememizin hayırlı olmasını diliyorum."