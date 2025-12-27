2026 Yılı Plastik Poşet Fiyatı Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçlara geçiş yasağı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 23:00, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 22:16
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçlara geçiş yasağı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkinde uygulama yaptı. Uygulamada tanker, kamyon ve tırların yolun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönüne geçişlerine müsaade edilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezindeki araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri, yolun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden araçlarında takoz ve çekme hatalı bulundurmalarını, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin yola çıkamamalarını istedi.

