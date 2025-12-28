Karla kapanan yol açıldı, 7 aylık bebek hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, kardan dolayı yolu kapanan Çeltikli köyünde ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak için ailesi yetkililerden yardım talebinde bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, kardan dolayı kapalı olan yolda daha fazla ilerleyemeyince İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden destek istedi. 1 saat süren çalışmayla yolu açılan köye ulaşan sağlık ekibi, Melisa bebeği ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde olası acil durumlara karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirtti.