TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı

TBMM'de çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunmasına yönelik kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, taslak raporunu tamamladı.

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunmasına yönelik yürütülen Meclis çalışmasında önemli bir aşama tamamlandı. Komisyon tarafından 3 aylık çalışma süresi ve 1 aylık ek sürenin ardından hazırlanan 157 sayfalık taslak raporu milletvekillerinin görüşleri sonrası nihai hale getirilerek Meclis Başkanlığına sunulacak.

TBMM bünyesinde daimi bir Çocuk Hakları Komisyonu kurulmalı.

Çocuklara yönelik içerikler ve gelişime uygun kaynaklara erişim sağlayan, ebeveynlerin bilgiye hızlı ulaşmasına imkan tanıyan ve kamu kurumlarının ilgili sitelerine bağlantılar sunan ortak bir internet sitesi kurulmalıdır.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede okul terkinin önlenmesine yönelik farkındalık artırılmalı.

Gelir dağılımını dengeleyen vergi politikaları geliştirilmeli. Ebeveynlerin ilk üç yılda çocuklarıyla birlikte olmasına imkan tanıyan, aile dostu ve esnek çalışma şartları sağlanmalıdır.

Suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için uzman sayısı ve niteliği artırılmalı.

PSİKOLOJİSİ KORUNACAK



Çocuklara karşı işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan yargılanan kişilerin, dava sonuçlanıncaya kadar çocukların bulunduğu alanlarda çalışması engellenmelidir.

Her engel türüne uygun farkındalık çalışmaları geliştirilmeli.

Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı güçlendirilmelidir.

YAPTIRIM ARTIRILMALI



Çocukları korumayan platformlara yönelik yaptırımlar artırılmalıdır.

MEB'e bağlı okullarda en fazla 150 öğrenciye bir rehber öğretmen normu getirilmeli, olağanüstü durumlarda bu oran 75 öğrenciye bir rehber öğretmen olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çocuk İzlem Merkezlerinin çocuklara özgü yapısı korunmalı.

Mağdur çocukların yer aldığı bütün yargılamaların, çocuğun üstün yararı gereği zorunlu olarak kapalı yapılmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.

ÇİM'lerde emniyet görevlisi bulundurulmasına ilişkin İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında protokol yapılmalıdır.