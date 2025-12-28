CHP'de 'büçe' çatlağı: Özel dönemi harcamaları sorgulanıyor!

CHP'de olağan kurultay geride kalsa da parti içindeki harcama tartışmaları hız kesmiyor. 2023-2025 mali döneminde partinin toplam harcamalarının 5,5 milyar liraya ulaşması, parti içi muhalefetin gündeminden düşmüyor.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Genel Başkan Özgür Özel'e muhalif isimler, son iki yılda özellikle personel ve seyahat giderlerindeki dikkat çekici artışın CHP içinde ciddi biçimde sorgulandığını vurguluyor. Bu kapsamda 522 milyon liralık personel gideri ve 49 milyon liralık seyahat harcamasının yanı sıra, temsil ve ağırlama için 49 milyon lira, demirbaş alımları için ise 115 milyon lira harcanmasının "anormal" olduğu ifade ediliyor.

TEŞKİLATA DESTEK ARTIŞI SORGULANIYOR



CHP Genel Merkezi'nin teşkilata yaptığı yardımın 739 milyon liraya yükselmesi, tartışmaların bir diğer başlığı oldu. Parti içinden bazı isimler, Kılıçdaroğlu döneminde bu rakamların çok daha sınırlı seviyelerde kaldığını hatırlatarak, Genel Merkez harcamalarındaki artışın gerekçesinin açıklanması gerektiğini savundu. Kurultay sürecinde il örgütlerine sağlanan mali desteklere dikkat çeken kaynaklar, bu yardımların neden bu denli yükseldiğini sorguladı.

EN BÜYÜK PAY SEÇİM HARCAMALARINA



Mali tabloda en dikkat çeken kalem ise açık ara farkla seçim harcamaları oldu. Yaklaşık 3 milyar liraya ulaşan seçim giderleri, 2 yıllık toplam harcamanın en büyük bölümünü oluşturdu. Bu tablo, tanıtım faaliyetleri, organizasyonlar, saha çalışmaları ve kampanya giderlerinin CHP bütçesinde belirleyici bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

PERSONEL VE TEŞKİLAT GİDERLERİ İKİNCİ SIRADA



Seçim harcamalarının ardından en yüksek mali yük, personel giderleri ile teşkilata yapılan yardımlardan kaynaklandı. Bu kalemler, partinin ülke genelindeki örgüt yapısını sürdürmenin ciddi bir maliyet oluşturduğunu gösterdi.

RUTİN FAALİYETLER YÜK OLUŞTURUYOR



Partinin günlük faaliyetleri de yüksek maliyetli kalemler arasında yer aldı. Kira, bakım-onarım, haberleşme ve taşıma giderleri toplamda yüz milyonlarca liraya ulaştı. Bu durum, CHP'nin büyük ölçekli ve sürekli gider üreten bir organizasyon yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

2025 YILINDA 1.7 MİLYAR LİRA GELİR



Kasım 2025 itibarıyla CHP Genel Merkezi'nin toplam varlığı 416,3 milyon lira olarak kayda geçti. 2025 yılı boyunca elde edilen toplam gelir 1 milyar 764 milyon liraya ulaşırken, giderler 1 milyar 449 milyon lira oldu. Böylece parti yılı yaklaşık 347,5 milyon liralık mali fazla ile kapattı. Gelirlerin büyük bölümünü kamu kaynakları oluşturdu. Hazine yardımı 1,43 milyar lira olurken, banka faiz gelirleri 294,7 milyon liraya ulaştı. Üye aidatları 13,6 milyon lira, bağışlar ise 6 milyon lira seviyesinde kaldı. Gider dağılımında ise seçim yılının etkisi net biçimde hissedildi. 2025'te en yüksek harcama kalemleri; 514,3 milyon lira ile seçim ve tanıtım giderleri, 268,7 milyon lira ile personel giderleri ve 237,9 milyon lira ile teşkilata yapılan yardımlar oldu. Kira giderleri 120,2 milyon liraya, bakım ve onarım giderleri ise 57,6 milyon liraya ulaştı. Seçim ve tanıtım harcamaları, toplam giderlerin üçte birinden fazlasını oluşturdu.

2 yıllık maliyet tablosu



Kasım 2023 ile Kasım 2025 arasındaki dönemde öne çıkan gider kalemleri şöyle:

Seçim giderleri: 2 milyar 900 milyon lira

Teşkilata yapılan yardımlar: 739 milyon lira

Personel giderleri: 522 milyon lira

Vergi ve SGK ödemeleri: 205 milyon lira

Kira giderleri: 205 milyon lira

Temsil ve ağırlama: 160 milyon lira

Demirbaş alımları: 115 milyon lira

Bakım-onarım: 96,5 milyon lira

Taşıma giderleri: 67 milyon lira

Seyahat giderleri: 49 milyon lira

Haberleşme: 43 milyon lira

Kırtasiye: 21,5 milyon lira