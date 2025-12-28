Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz ve elektrikte Ocak ayında zam yapılmamasını planlarken, faturalarda adil dağılım için "kademeli model" çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sisteme göre, her ilin kış ayı tüketim ortalaması esas alınacak; Ankara, İstanbul ve Erzurum gibi illerde farklı sınır değerler belirlenecek. Belirlenen ortalamanın üzerinde tüketim yapanlar devlet desteğinden çıkarılarak gerçek maliyet üzerinden fatura ödeyecek.
Ocak ayında da elektrik ve doğal gazda zam yapılmaması planlanırken, uzun süredir
üzerinde çalışılan doğal gaz kademesine de önümüzdeki yıl geçilmesi bekleniyor.
Son iki yılda doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 trilyon TL destekte bulunulurken, şu an doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğal gaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.
TÜKETİM ORTALAMASI ESAS OLACAK
Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; doğal gazda kademeye bu yıl geçilmeyeceği ancak çalışmaların önümüzdeki kışa yetiştirileceği ifade edilirken yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak.
Yeni modelde örneğin Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğalgaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek.
Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden belirli oranda fazlasını tüketenler desteklemeden çıkarılacak.