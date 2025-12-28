1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da suç örgütüne darbe: Elebaşı dahil 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, başkentte silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan bir suç örgütü çökertildi. Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen Özel Harekat destekli baskınlarda, uzun süredir aranan ve çok sayıda suç kaydı bulunan örgüt elebaşı A.A. ile birlikte 16 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 08:25, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 08:06
Ankara'da suç örgütüne darbe: Elebaşı dahil 16 gözaltı

Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere Özel Harekat destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarına karıştığı tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt elebaşı A.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

