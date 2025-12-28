1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Ankara'da 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

Başkentte ulaşımdan sonra otoparklara da zam geldi. 1 liralık ücretin 6 yılda 250 liraya yükseltilmesine eleştiri yağıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 08:44, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 08:36
Ankara'da 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı otopark zammı tartışmalarına sahne oldu. BELTAŞ'a bağlı otoparkları kapsayan zamlı tarife, AK Parti ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP'nin oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde sert artış yaşandı.

ULAŞIM DA CEP YAKIYOR

Yavaş 2019'da göreve geldiğinde Ankara'daki açık ve kapalı tüm belediye otoparklarının ücreti 1 TL idi. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte tam gün otopark ücretleri 250 TL'ye kadar çıktı.

"Ücretsiz ulaşım" ve "Ucuz hizmet" vaatlerinin yerini peş peşe gelen zamlar aldı. ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı.

2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35'i aşan zam, yine AK Parti ve BBP'nin ret oylarına rağmen Meclis'ten geçirilmişti.

Tam biletin 35 TL'ye, öğrenci biletinin 17 TL'ye çıktığı bu dönemde, otopark ücretlerindeki rekor artış, Ankara'da vatandaşın ulaşım ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini derinleştirdi.

BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi.

Peş peşe gelen zamlar "ucuz ve sosyal belediyecilik" vaatlerini tartışmalı hale getirirken, muhalefet vatandaştan toplanan milyonlarca liranın nereye harcandığını sorguluyor.

TOLGA ÖZLÜ


