1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!

Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Profili ve Bir Model Önerisi" raporu, eğitim sistemindeki öğretmen rolünü kökten değiştirmeyi hedefliyor. Öğretmenliği sadece akademik yeterlilikle sınırlamayan modelde; vicdan, sevgi ve sorumluluk bilinci gibi insani değerler mesleki kimliğin merkezine yerleştiriliyor. Rapor, öğretmen adaylarının üniversiteye girişinden istihdamına kadar tüm süreçlerin "karakter ve sosyal kapasite" odaklı yeniden yapılandırılmasını öneriyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 08:55, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 09:09
Yazdır
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!

Enstitü Sosyal, Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin geleceğine ışık tutan kapsamlı bir politika notunu kamuoyuyla paylaştı. "Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Profili ve Bir Model Önerisi" başlıklı çalışma, öğretmenliğe ilişkin yerleşik yaklaşımları yeniden ele alırken, mesleğin merkezine ahlaki duruşu ve insani değerleri yerleştiren öğrenme merkezli yeni bir model öneriyor.

Politika notu, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarafından hazırlandı. Raporda öğretmen, yalnızca ders anlatan ya da müfredatı aktaran bir figür olarak değil; adaletin, sevginin, vicdanın ve sorumluluk bilincinin sınıftaki temsilcisi olarak tanımlanıyor.

Öğretmenin her davranışının, kullandığı dilin ve sergilediği tutumun öğrenciler üzerinde kalıcı etkiler bıraktığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle öğretmenliğin özünün, akademik yeterliklerden önce ahlaki tutumlar ve insani değerlerde yattığı özellikle vurgulanıyor.

Politika notunda, öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesine yönelik somut ve uygulanabilir öneriler de yer alıyor.

Raporda öne çıkan öneriler şöyle sıralandı:
  • Öğretmen yetiştiren üniversitelerde aday seçim süreçleri yeniden yapılandırılmalı; adaylar yalnızca akademik başarılarına göre değil, ahlaki duruşları, öğrenme merkezli düşünme becerileri ve sosyal duygusal kapasiteleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
  • Öğretmen istihdamında, yazılı ve sözlü değerlendirme süreçleri mesleki değerleri ve tutumları ölçebilecek göstergelerle güçlendirilmelidir.
  • Öğretmenliğin yalnızca "ne bildiği" değil, "kim olduğu" ve "nasıl davrandığı" da mesleki kimliğin temel bir parçası olarak kabul edilmelidir.

KARAKTER GELİŞİMİ VURGUSU

Raporda, okulun yalnızca akademik bilginin aktarıldığı bir mekan olmadığına da dikkat çekiliyor. Okulun aynı zamanda öğrencilerin karakter gelişiminin şekillendiği, güven ve aidiyet duygusunun inşa edildiği temel bir sosyal alan olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle öğretmenin rolünün, öğrencinin hayatında rehberlik eden bir figür olarak ele alınması gerektiği ifade ediliyor.

CEYDA KARAASLAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber