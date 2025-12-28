Gümrüklerde 1 milyar 26 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gümrüklerde 1 milyar 26 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 10:27, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 10:57
Yazdır
Gümrüklerde 1 milyar 26 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmaları kapsamında; Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat birimleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda; 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, imha edildi. Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

'SIFIR TOLERANS İLKESİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uyuşturucu kaçakçılığı; bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olarak değerlendirilmekte olup, Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle; toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber