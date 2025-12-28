İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
Depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari sanığı müteahhit tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın firari sanığı müteahhit tutuklandı.

Depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari sanığı müteahhit tutuklandı

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince Furkan Apartmanı'na ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada haklarında kırmızı bülten bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 10 milyon lira güvence bedeliyle yakalama kararlarının kaldırılması kararına itiraz edildi.

Yetkili olan Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, "güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına" ilişkin kararı kaldırdı.

Teslim olan müteahhit Hasan Hüseyin S, ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

Sanığın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

- Davanın geçmişi

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkındaysa delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, 28 Ekim'de 2 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

