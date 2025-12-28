İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
Yapay zeka kamu bütçesini koruyor: 1 yılda 2 milyar liralık tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), kamu harcamalarında verimliliği artırırken maliyetleri düşürdü. Yapay zeka destekli risk analizi sayesinde son bir yıl içinde 2 milyar lirayı aşan verimsiz harcamanın önüne geçildi. Bakan Mehmet Şimşek, sistemin 2026 yılında belediyeleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini ve veri temelli karar alma sürecinin tüm kamuya yayılacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 12:20, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 12:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarında etkinliği artırmak ve tasarruf sağlamak amacıyla geliştirdiği Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'yle (BKMYBS) son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcamanın önüne geçti.

Bakanlık, yapay zeka destekli uygulamalar ile mali süreçlerde başlattığı dijital dönüşüme hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, kamu mali yönetiminde etkinliğin artırılması, kaynak kullanımında tasarruf sağlanması ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen BKMYBS ile planlama, bütçeleme, harcama, muhasebe, raporlama ve denetim dahil olmak üzere tüm mali süreçler bütüncül bir yaklaşımla dijital ortama taşındı. Bu kapsamda kamu mali işlemleri uçtan uca dijitalleştirilerek standartlaştırıldı, süreçler daha hızlı, izlenebilir ve etkin biçimde yürütülür hale geldi.

BKMYBS, halihazırda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından aktif biçimde kullanılıyor.

- Yerel yönetimlerde yaygınlaştırılacak

Sisteme, 2026 yılında mahalli idarelerin de dahil edilmesi hedeflenirken, başta belediyeler olmak üzere, tüm yerel yönetimlerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sistemin sağladığı dijitalleşmeyle kağıda dayalı işlemler büyük ölçüde azaltıldı, zaman, mekan ve işlem maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlandı.

Elektronik ortamda yürütülen mali işlemler sayesinde 2023-2025 döneminde yaklaşık 5 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi.

Sisteme entegre edilen yapay zeka destekli analitik ve risk analiz uygulamaları, mali verilerin anlık ve detaylı şekilde değerlendirilmesine de imkan tanıyor.

e-Mali denetim kapasitesi güçlendirilirken, risk odaklı denetim yaklaşımı daha etkin hale getiriliyor. Özellikle son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcama önlendi. Böylece, kamu kaynaklarının korunmasına yönelik etkin bir kontrol mekanizması işletildi.

- "Verimsiz harcamalar tespit ediliyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu uygulamalarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kamu mali yönetimi altyapısını oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor, harcamalarda etkinlik ve verimliliğin artırılarak kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor. Ayrıca üretilen analitik çıktılarla karar alma süreçleri güçlü veri temelli bir yapıya kavuşturuluyor. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesine kararlılıkla devam edilecek."

