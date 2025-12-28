DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkındaki adli soruşturma nedeniyle kulübün zarar görmemesi için olağanüstü kongre seçeneğini masaya yatırdığı iddia edildi. Saran'ın "Şampiyonluk yolunda engel olmak istemiyorum" diyerek camiadan güvenoyu isteyeceği belirtiliyor.

Haber Giriş : 28 Aralık 2025 13:20, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 13:23
Yazdır
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası

Türkiye Gazetesi yazarı M. Tahir Kum bugünkü yazısında; uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran'ın nasıl bir yol izleyeceği netleşmeye başladığını yazdı. Kum; kulübe gelişinde alkışlarla karşılanan Saran'ın duygusal anlar yaşadığı ancak profesyonel bir adım atmaya hazırlandığını yazdı.

Kum yazısında; "Saran'ın bu süreçteki en büyük destekçisi ise eski rakibi Ali Koç oldu. İkilinin yaklaşık bir saat süren görüşmesinde Saran'ın, "Bu benim kişisel davam, kulübümün zarar görmesini istemiyorum" dediği ve istifa etmeden olağanüstü kongre kararı alarak camianın desteğini test etmek istediği öğrenildi. Camia desteği gelirse Saran yeniden aday olacak." ifadelerine yer verdi.

M.Tahir Kum'un bugünkü yazısı şu şekilde;

Hakkında adli kontrol kararı olan sarı lacivertlilerin patronu, "Şampiyonluğa giderken kişisel davamdan dolayı kulübün zarar görmesini istemiyorum" diyor. Saran, kongreye gidip kararı camianın vermesini istiyor

Koç ile görüşüyor

Şimdi ne olacak? Fenerbahçe'de en çok sorulan ve cevap arayan soru bu... Peki cevabı kimde? Ali Koç'u devirerek başkan seçilen ve camiaya yıllardır özlenen şampiyonluk sinerjisini getiren Sadettin Saran'da... Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve Adli Tıp'ta verdiği saç örneği 'pozitif' çıkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar sonrası kulübe geldiğinde alkışlı karşılama sonrası duygusal anlar yaşayan Saran'ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu... F.Bahçe Başkanı bu konuda camianın önemli isimleri ve en çok da geçmişte rakibi ancak bu zor süreçte en büyük destekçisi durumundaki Ali Koç ile istişare halinde.

Affını isteyebilir

Saran'ın aklından geçen ve sesli olarak yöneticilere ve yakın çevresine dillendirdiği konu "Bu benim kişisel davam. Ve bu sebeple şu anda şampiyonluğa giden kulübüm zarar görsün istemiyorum. Her ne kadar olay kulübü bağlamasa da bu bazı çevreler tarafından sürekli kullanılacak (haftada iki gün imza, iddianamenin çıkması) gündeme getirilecek. Ben zarar göreyim ama Fenerbahçe görmesin" şeklinde. Bu düşüncesini Ali Koç ile yaptığı bir saatlik görüşmede de ifade eden Saran, (istifa etmeden) olağanüstü kongre kararıyla camianın tavrını da görmek istiyor. Transfer önceliği kongreye kaymış olan Saran ve yönetimi, camiadan destek görürse yeniden aday olacak.

Bahis işi tehlikeli boyuta gidiyor

TFF, bahis soruşturmasında teknik direktörleri de bu hafta açıklayacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından talep edilen veriler TFF'ye ulaştı. Federasyon transfer dönemi başlamadan (kulüpler zorda kalmasın diye) adı bahise karışan teknik direktörleri açıklayıp sevkleri gerçekleştirecek. Asıl önemli gelişme ve tehlike ise başkan ve yöneticilerde olacak. Çünkü bahis soruşturması 56. maddeye (müsabaka sonucunu etkileme) evrilecek. Bu durumda şike teşebbüsünde bulunan başkan ve yöneticilerin kulüplerine cezalar gündeme gelecek.

Timur'da soru işareti

G.Saray'ın eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı. Gerekçe olarak yasa dışı bahis şirketi sahibi olan kişiye gayrimenkul satışı gösteriliyor. Ancak Timur hakkında G.Saray'da başkanvekili olduğu dönemde Kayserispor'un transfer tahtasının açılması için bir yakını aracılığıyla 1,5 milyon avroluk sponsor desteğinde (bağış) bulunduğu iddiası da dillendiriliyor. Bu konu soruşturma dosyasında var mı yok mu bilinmiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber