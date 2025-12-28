Park halindeki tır dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Park halindeki tır dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki tır dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 13:38, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 13:50
Yazdır
Park halindeki tır dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Süleyman Çelen (19) yönetimindeki 20 AEC 369 plakalı otomobil, galericiler sitesi yakınlarında, yol kenarında park halindeki tır dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Çelen ile yanındaki arkadaşı Mustafa Sait Sert, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çelen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber