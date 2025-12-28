Park halindeki tır dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki tır dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 13:38, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 13:50
Süleyman Çelen (19) yönetimindeki 20 AEC 369 plakalı otomobil, galericiler sitesi yakınlarında, yol kenarında park halindeki tır dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Çelen ile yanındaki arkadaşı Mustafa Sait Sert, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Çelen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.