Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Eskişehir hava sahası üzerinde seyir halinde olan bir yolcu uçağı pilotunun, gökyüzünde tanımlayamadığı bir cisim rapor etmesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri alarma geçti. Pilotun Ankara Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne verdiği koordinatlara acil olarak yönlendirilen jetler, bölgede arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Resmi makamlardan henüz açıklama gelmezken, uzmanlar cismin bir meteoroloji balonu olma ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 13:47, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 13:55
Ekonomi'den Hüseyin Aslıyüce'nin haberine göre; bu sabah saatlerinde Eskişehir hava sahası üzerinde seyir halinde olan bir yolcu uçağı pilotu havada gördüğü ve tanımlayamadığı cisimi Ankara Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.
Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler alarma geçerek arama ve tarama için pilotun verdiği koordinatların olduğu bölgeye yönlendirildi.
Konuyla ilgili olarak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken o yükseklikteki cismin meteoroloji balonu olma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.