3 il ve 2 ilçede eğitime ara!
3 il ve 2 ilçede eğitime ara!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TCMB 2026 takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca sekiz PPK toplantısı, dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu yayımlayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 16:01, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 16:14
Yazdır
TCMB 2026 takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimini kamuoyuyla paylaştı. Böylece piyasalar ve ekonomik aktörler, Merkez Bankası'nın faaliyet planını yıl boyunca önceden görebilecek. Bu takvim, TCMB'nin 2026 boyunca ekonomik verilerin sunuluşunu ve para politikası ile ilgili raporlamasını gösteriyor. Buna göre TCMB, 2026'da sekiz PPK toplantısı yapacak; yıl içinde dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu kamuoyuyla paylaşılacak. 2027 Para Politikası Metni ise 18 Aralık 2026'da yayımlanacak.

2026 için planlanan temel adımlar

  • Fiyat İstikrarı Önceliği Korunacak
  • Ana hedef: Enflasyonu orta vadede %5 seviyesine yaklaştırmak.
  • Para politikası duruşu, dezenflasyon sürecini riske atmayacak şekilde belirlenecek.
  • Enflasyon görünümünde bozulma olursa ek sıkılaştırma araçları devreye sokulacak.
  • Para Politikası Sıkılığı Veri Odaklı Yönetilecek
  • Politika faizi ve likidite adımları enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilere göre şekillendirilecek.
  • Faiz indirimleri otomatik değil, koşula bağlı olacak.
  • Enflasyon beklentilerinde kalıcı iyileşme görülmeden gevşemeye gidilmeyecek.
  • TL'yi Güçlendirme Politikası Sürecek
  • TL mevduatın payını artırıcı düzenlemeler devam edecek.
  • Döviz ve altın talebini sınırlayan, TL tasarrufu teşvik eden araçlar korunacak.
  • KKM'nin tamamen sistem dışına çıkarılması süreci kalıcı hale getirilecek.
  • Kredi Büyümesi Sıkı Takip Edilecek
  • Kredi artışı, dezenflasyonla uyumlu seviyelerde tutulacak.
  • Tüketim kredileri ve ticari krediler sektörel bazda ayrıştırılacak.
  • Gerektiğinde zorunlu karşılıklar ve makroihtiyati önlemler kullanılacak.
  • Likidite Yönetimi Daha Etkin Hale Getirilecek
  • Sistem içindeki fazla TL likiditesi kontrol altında tutulacak.
  • Repo, sterilizasyon ve açık piyasa işlemleri aktif biçimde kullanılacak.
  • Para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi öncelik olacak.
  • Döviz Piyasasında İstikrar Odaklı Yaklaşım
  • Döviz likiditesi yakından izlenecek.
  • Aşırı oynaklığa karşı piyasa dostu ve hedefli araçlar kullanılacak.
  • Rezerv birikimi, piyasa koşulları elverdiği ölçüde sürecek.
  • İletişim ve Öngörülebilirlik Güçlendirilecek
  • Para politikası kararları şeffaf ve sade bir dille kamuoyuna aktarılacak.
  • Enflasyon raporları ve yönlendirmelerle beklentiler yönetilmeye devam edilecek.
  • Sürpriz adımlardan kaçınılacak, öngörülebilirlik artırılacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber