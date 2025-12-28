'Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı'

Ünlü iktisatçı, eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, "Gıda Fiyatlarıdaki Artış: 2017 - 2025" başlıklı yazısında 9 yıllık gıda fiyatlarını karşılaştırdı ve çarpıcı sonucu ortaya koydu. Eğilmez, bir marketin 2017 yılı Mart ayına ilişkin fiyat broşürünü bulduğunu belirterek, bugünkü fiyatlarla karşılaştırdı ve "Gıda fiyatları toplamı 9 yılda 20 kat artmış. Buna karşılık TÜİK, TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksi 17 kat artmış" şeklinde vurguladı.

İşte Eğilmez'in yazısının tamamı:

"Evde eski dergileri karıştırırken aralarında bir marketin 2017 yılı Mart ayına ilişkin fiyat broşürünü buldum (yazının altında paylaşıyorum.) Sonra aynı marketin internet sayfasına girerek aynı ürünlerin bugünkü fiyatlarını çıkardım ve bu iki fiyat setini karşılaştırdım. Bu karşılaştırma tablosu aşağıda yer alıyor (Not: 2025 Aralık sütununun son sırasında yer alan 4.832,88 lik edeks sayısı, Aralık ayı sonucu henüz yayınlanmadığı için Kasım 2025 ayına aittir.)





Tabloda yer alan gıda fiyatları toplamı 9 yılda 20 kat artmış.

Buna karşılık TÜİK, TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksi 17 kat artmış.

Fiyatı en fazla artanlar yoğurt, ceviz içi ve ayçiçek yağı, fiyatı en az artanlar ise yumurta, makarna, çay olmuş.



