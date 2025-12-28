Bolu'da nargile faciası: 6 kişi zehirlendi

3 il ve 2 ilçede eğitime ara!
3 il ve 2 ilçede eğitime ara!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bolu'da nargile faciası: 6 kişi zehirlendi

Bolu'da nargile keyfi faciaya dönüştü! Bir apartman dairesinde nargile içen 6 kişi mide bulantısı ve baş dönmesi yaşadı. Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 3'ü taburcu edilirken, diğer 3 kişi ileri tetkik için Ankara GATA'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 16:11, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 16:13
Yazdır
Bolu'da nargile faciası: 6 kişi zehirlendi

Bolu'da bir evde nargile içtikleri sırada fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan 3'ü taburcu edilirken, 3 kişi ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Olay, dün gece Alpağut Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö., nargile içtikleri sırada mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü.

İlk değerlendirmelerde, zehirlenmenin nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksitten kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Tedavileri tamamlanan B.K., S.K. ve E.Ö. taburcu edilirken, H.A., S.A. ve Y.A. ise ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber