Bolu'da nargile faciası: 6 kişi zehirlendi

Bolu'da bir evde nargile içtikleri sırada fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan 3'ü taburcu edilirken, 3 kişi ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Olay, dün gece Alpağut Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö., nargile içtikleri sırada mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü.

İlk değerlendirmelerde, zehirlenmenin nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksitten kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Tedavileri tamamlanan B.K., S.K. ve E.Ö. taburcu edilirken, H.A., S.A. ve Y.A. ise ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



