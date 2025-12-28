Üniversite öğrencisine yurt bahçesinde bıçaklı saldırı!

Polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yurdun güvenlik personelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından A.D.D., Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.D., buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

A.D.D. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D.D. koşarak yurdun bahçesine girdi. Diğer 3 kişi de peşinden geldikleri A.D.D.'yi, bahçede bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan A.D.D. yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net