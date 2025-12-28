4 il ve 2 ilçede eğitime ara!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türk hava sahasını ihlal eden insansız hava aracının düşürülmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları siyasette tansiyonu yükseldi. AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı, iddiaları yalanladı ve dezenformasyon uyarısı yaptı.

28 Aralık 2025
Siyasette İHA gerilimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İHA'nın düşürülmesi için "İki saat boyunca talimat gelmediğini" iddia etti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Çelik, "CHP Genel Başkanlığı bir "dezenformasyon üretme merkezi" gibi hareket ediyor." dedi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile 'yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

"AÇIK BİR DEZENFORMASYON"

Duran, ""CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Özgür Özel'e "Bu yalan, gerçek dışı. Angajman kurallarına göre bu TSK'nın yetkisindedir ve TSK da gereğini yapmıştır." diye konuştu.


