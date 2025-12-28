İzmir'de Kooperatifte zimmet operasyonu: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İzmir'de İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik zimmet operasyonu kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Dün Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi daha yakalandı, Böylelikle gözaltı sayısının 9'a yükseldi.

Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Diğer 2 şüphelinin da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ASLANOĞLU, EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. (DHA)