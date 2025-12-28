İzmir'de Kooperatifte zimmet operasyonu: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
5 il ve 2 ilçede eğitime ara!
5 il ve 2 ilçede eğitime ara!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de Kooperatifte zimmet operasyonu: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde usulsüzlük ve zimmet iddiaları gündeme oturdu. Eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli daha aranıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 17:34, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 17:37
Yazdır
İzmir'de Kooperatifte zimmet operasyonu: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İzmir'de İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik zimmet operasyonu kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Dün Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi daha yakalandı, Böylelikle gözaltı sayısının 9'a yükseldi.

Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Diğer 2 şüphelinin da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ASLANOĞLU, EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. (DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber