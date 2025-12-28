Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip sürüklendi. Daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı.

Denizli Bulvarı'nda acı bir kaza yaşandı. 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net