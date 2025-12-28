Cezaevinden tahliye oldu, birlikte yaşadığı kadını öldürdü!

Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür (38), birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı (28) boğarak öldürdü. Cesedi araziye gömdüğü tespit edilen Gür, gözaltına alındı.

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye gömdü.

Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Okay Gür'ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



