Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!

Çarşamba, Marmara'nın batısı dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Perşembe, kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacak sistem, cuma yurdu terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren sıcaklığın 4 ila 10 derece düşeceğini açıklamıştı. Yapılan uyarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları azaldı. Birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı.

