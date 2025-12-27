Fuat Oktay'dan KIZILELMA'nın Tarihi Başarısına Tebrik
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın dünya havacılık tarihine geçen başarısı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Oktay, iki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirmesini "tarihi bir imza" olarak nitelendirdi.
Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, KIZILELMA'nın başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli hamlelerinin stratejik önemine değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Bölgemizdeki tehditler ve küresel belirsizlikler karşısında 'yerli ve milli' imkanlarla elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin savunma sanayi vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu tarihi başarılardan dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyor; emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."
Havacılık tarihinde bir ilk olan bu uçuşun, Türkiye'nin teknolojik gücünü simgelediğini belirten Oktay, projede emeği geçen tüm teknik ekibe ve Baykar ailesine teşekkürlerini iletti.
Fuat Oktay'ın konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:
Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMAlarımız, "iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşunu gerçekleştirerek" dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. 🛩️🥇🛩️
