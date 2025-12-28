Amed SK, Iğdır FK'yı 3-0 mağlup ederek zirveyi bırakmadı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Spor, evinde Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Amed SK sevindi.

Rakibini 3-0'lık skorla geçen lider Amed, puanını 39'a yükseltti. Iğdır FK, haftayı 30 puanda kapattı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri; 44 ve 76'da Moreno ile 56'da Diagne kaydetti.

Öte yandan Amed, biri Diagne biri Dia Saba ile olmak üzere iki penaltı atışından yararlanamadı.





Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, "İlk yarıyı lider bitirdik. Bu liderlik kolay gelmedi. Bu liderliğin altında çok büyük bir özveri, çok büyük bir fedakarlık ve büyük bir birliktelik var." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem kendi futbolcularını hem de rakip takımın oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Sahada iyi bir mücadele ortaya konulduğunu ifade eden Kaloğlu, "İlk yarıyı lider bitirdik. Bu liderlik kolay gelmedi. Bu liderliğin altında çok büyük bir özveri, çok büyük bir fedakarlık ve çok büyük bir birliktelik var. Tesiste çalışan, dışarıda kulübümüze destek olan, gönüllü olarak takımımızın iyi olmasını sağlayan tüm yöneticiler, istişare grubu, başkanımız, bütün personel ve futbolcularımız dahil gerçekten takdiri hak ediyorlar. Güzel bir galibiyet ve güzel bir maç oldu. İlk defa bir maçta iki penaltı kaçırdık, o da ilginç oldu. Ama sonuçta net bir galibiyet, net pozisyonlar, tempolu bir oyun var." diye konuştu.

Kaloğlu, desteklerinden dolayı taraftara teşekkür ederek, stadı dolduran, son dakikaya kadar kendilerini destekleyen taraftarları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Lig maratonu 90 dakikalık bir maç gibi. Şimdi ilk 45 dakikayı önde bitirdik. Önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu 45 dakikaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu ligin en iyi takımıyız. İçeride, dışarıda taraftar olarak en sevgi dolu kulübüz, takımız. Her yerde destekleniyoruz. O yüzden bu insanlara layık olmak için çalışıyoruz. İlk yarıyı lider bitirdik. Şimdi ikinci yarıyı lider bitirmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanan Kaloğlu, bu başarıya katkı sunan herkesi tebrik ettiğini kaydetti.

Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise bugün sahada müthiş bir atmosfer olduğunu dile getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana takımının en kötü maçlarından birini oynadığını aktaran Üzülmez, şöyle konuştu:

"Vallahi oyuncularım tatile gelmiş. Şu ana kadar onları eleştirmedim, her zaman yanlarında oldum ama maalesef onlar maça gelmemiş, tatile gelmişler. Maç öncesinde o kadar anlatmamıza rağmen, önemli maç olduğunu söylememize ve göstermemize rağmen, toplantı üstüne toplantı yapmamıza rağmen böyle bir sonuç aldığımızda elbette teknik adam olarak eleştireceğiz. Üzüldüm, bu kadar kötü bir futbol oynayacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Onun için kusura bakmayın. Ben de bunları söylerken oyuncularıma ilk defa kızıyorum. Profesyonellikte bu mücadele bize yakışmıyor. Maalesef böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bütün camiamdan özür diliyorum."



