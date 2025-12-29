11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
29 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 00:00, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 00:03
1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerine ilişkin Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyarette bulunacağı Kahire'de Nasser Hastanesi ve Filistinli hastaları ziyaret edecek, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya gelecek.

(Kahire)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni'ne katılacak, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulunarak, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin turizm uydu hesabı ile bölgesel satın alma gücü paritesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Adana Demirspor-İstanbulspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Adana/14.30)

