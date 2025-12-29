Yalova'da DEAŞ operasyonu.. Bursa'dan takviye ekip geldi:7 polis yaralı
Yalova'da DEAŞ operasyonu.. Bursa'dan takviye ekip geldi:7 polis yaralı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor

Google'ın 3 milyar dolarlık yatırım haberinin ardından Tesla ve Amazon'un da İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yönetim ofisi için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Avrupa Yakası'nda bulunan Google'ın da aynı binaya taşınması ile teknoloji devleri operasyonlarını aynı çatı altında yönetecek.

Haber Giriş : 29 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 07:27
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor

Türkiye, ABD'li teknoloji devlerinin merkez üssü haline geliyor. Google'ın Türkiye'ye 10 yıl içerisinde 3 milyar dolar yatırım planını duyurmasının ardından Tesla ve Amazon'un da Türkiye'ye yatırım hazırlığında olduğu belirtildi. Sektörden aldığımız bilgiye göre Tesla ve Amazon İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yönetim ofisi için çalışmalara çoktan başladı.

Şimdilik sır gibi saklanıyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Google'ın da aynı binaya taşınacağı konuşuluyor. Yani Tesla, Amazon ve Google Türkiye'deki operasyonlarını aynı çatı altında yönetecek. Bu durumda Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms ve Tesla'dan oluşan "Muhteşem Yedili'den üçü İstanbul'u tercih etmiş görünüyor. Artık "Muhteşem Yedili"nin kalbi İstanbul'da atacak diyebiliriz.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP MI?

Dediğimiz gibi İstanbul'daki merkez ofisin çok ötesinde bir merkez üs olacak. Yapılan hazırlıklar bunu gösteriyor. Yüzlerce kişinin çalışacağı merkez yatırımların da habercisi. Malum, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'taki görüşmesi büyük heyecan uyandırmıştı.

Erdoğan, Türkevi'nde Musk'ı kabulünde Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek, Musk'ı Teknofest'e davet etmişti. Diğer yandan Musk, Türkiye'nin nadir elementlerine duyduğu ilgiyi saklamıyor.

Bütün bunlara rağmen Elon Musk'tan Erdoğan'ın çağrısına olumlu ya da olumsuz cevap gelmedi. Tesla'nın İstanbul'a yönetim ofisi kurması yatırım için somut bir adım mı, yakında netlik kazanacak.

AMAZON'DAN TÜRKİYE'YE DEV KATKI

Amazon'a gelince... Amazon Türkiye'de hem lojistik hem de e-Ticaret anlamında faaliyet gösteriyor. Amazon'un Tuzla'da bulunan ve 100 milyon doları aşkın bir yatırımla hayata geçirdiği lojistik merkezi faaliyete başladığı Eylül 2022'den bu yana yüzlerce yeni istihdam sağlarken, Türkiye'deki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine ve artan müşteri talebinin karşılanmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Google ise Türkiye'de 10 yıl sürecek yatırım planı kapsamında yeni bir Google Cloud bölgesi kuracağını açıkladı. Proje, Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilecek ve ülke genelinde kurumların bulut ile yapay zeka teknolojilerine daha hızlı erişmesini sağlayacak.

İstanbul'da düzenlenen Google Cloud Day etkinliğinde yatırımın toplam tutarı 2 milyar ABD doları olarak açıklandı. Ayrıca Turkcell ile yatırım kapsamında 1 milyar dolarlık bir yatırım daha yapacak.

