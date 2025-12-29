Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor

Psikolojik Danışman Neslihan Çevlik Tamirci, akran zorbalığı hakkında SABAH'a konuştu. Çevlik, akran zorbalığının çocuk ve ergenler arasında güç dengesizliği içeren, kasıtlı ve incitici davranış örüntülerinden oluştuğunu belirterek, bu durumun bireysel değil sistemik bir problem olduğuna dikkat çekti.

Çevlik, "Dijitalleşme ile beraber şiddet ve güç normalleşiyor. Duygularını tanımayan çocuklar şiddete yöneliyor. Üzüntü, kaygı ya da kırgınlık gibi duygular öfke ile ifade ediliyor. Öfke bir duygudur, saldırganlık ise bir eylemdir. Bu ayrım yapılamadığında çocuk saldırgan davranışlara yönelebiliyor" dedi.