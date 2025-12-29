Bursa'da yolda karşılaştığı husumetlisi bacağından vurdu
İnegöl ilçesinde Erdinç Ç. (40), yolda karşılaştığı husumetlisi Selim C.'yi (36) tabancayla bacağından vurdu. Yaralanan C. hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 08:35, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 08:32
Bursa'da İnegöl ilçesinde saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesinde Erdinç Ç., yolda yürüdüğü sırada karşılaştığı husumetlisi Selim C. ile karşılaştı.
TABANCAYLA BACAĞINDAN VURULDU
Taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Arbede sırasında Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı.
ŞÜOHELİ KAÇTI
Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheli Erdinç Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.