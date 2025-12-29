Kırşehir'de aromatik bitkiler alternatif ürün oldu

Kırşehir'de 65 tür tıbbi-aromatik bitkiyle çiftçiye alternatif gelir kapısı oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), yürüttüğü proje kapsamında 65 çeşit tıbbi ve aromatik bitki yetiştirerek çiftçilere katma değeri yüksek alternatif ürünler sunmayı hedefliyor.

GETAT KAPSAMINDA ÖRNEK ÜRETİM ALANI

KAEÜ bünyesinde hayata geçirilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Projesi çerçevesinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Alanında; kekik, lavanta, kimyon, tıbbi nane, ada çayı, çörek otu, aynısefa, melisa, hatmi, dağ çayı, ekinezya, goji berry, aronya, biberiye ve kantaronun da aralarında bulunduğu 65 tür bitki yetiştiriliyor.

STANDART DIŞI ÜRÜNLERE BİLİMSEL ÇÖZÜM

Yaklaşık 10 dekarlık alanda yürütülen çalışmalarda doğru tür seçimi, uygun yetiştirme koşulları ile hasat-kurutma süreçlerinin standartlaştırılması hedefleniyor. Böylece piyasada zaman zaman karşılaşılan standart dışı ve kaynağı belirsiz bitkisel ürün sorununa bilimsel çözüm sunulması amaçlanıyor.

ÇİFTÇİYE KATMA DEĞER, ÜRÜNE İŞLEME AVANTAJI

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, proje ile özellikle Kırşehir ve İç Anadolu'da endemik ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde standardizasyon sağlamaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

Bitkisel ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilerimize katma değeri yüksek ürünler önerebilmek ve örnek uygulamalarla teşvik etmek istiyoruz. Böylece yeni bir gelir kapısı açıyoruz. Ayrıca ayrıştırma ve işleme tesisleri kurarak ürünlerin yalnızca ham madde değil, işlenmiş ürün olarak satışının da önünü açmayı planlıyoruz.



