Elektrik depolama tesislerinde yeni düzenleme

EPDK, depolama ünitelerinin bağlantı şekillerini yeniden düzenlemek ve depolama ünitesiyle depolama tesislerinin üretim tesislerinden önce devreye alınabilmesine imkan tanıyarak elektrik şebeke dengesine daha erken katılmalarını sağlamak amacıyla Elektrik Piyasası Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Elektrik depolama tesislerinde yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik depolama üniteleri ve tesislerine ilişkin faaliyet alanlarıyla teknik ve ticari uygulamalar yeniden tanımlandı.

Elektrik depolama ünitesi veya tesisi aracılığıyla yürütülebilecek faaliyetler, yönetmelikte belirlenen sınırlar çerçevesinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi, müstakil elektrik depolama tesisi ve şebeke işletmecileri tarafından kurulan elektrik depolama tesislerinin yanı sıra lisanssız elektrik üretim tesisleri tarafından kurulan elektrik depolama tesislerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Lisanssız üretim tesislerine depolama imkanı

Yönetmelik kapsamında çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji için mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde elektrik depolama tesisi kurulmasına imkan tanındı. Bu tesislerin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yer alan belirli şartları sağlaması zorunlu olacak.

Bu doğrultuda kurulan depolama tesislerinden şebekeye enerji verilmesi halinde, mahsuplaşma sonrası kalan ihtiyaç fazlası enerjinin depodan verilen kısmı için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Depodan verilen miktarın tespit edilememesi durumunda ise ihtiyaç fazlası enerjinin tamamı için ödeme yapılmayacak. Söz konusu enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) katılımcısı görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilerek YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Sisteme verilecek enerjiye üst sınır

Depolamalı elektrik üretim tesisleriyle bütünleşik elektrik depolama ünitesine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme verebileceği enerji miktarı, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücüyle yapılabilecek üretim miktarıyla sınırlandırıldı.

Üretim lisansına dercedilen ana kaynağı kısmen veya tamamen işletmeye girmeyen tesisler için ise teknik gereklilikler bakımından sistem işletmecisi tarafından uygun görülmesi ve belirlenen koşullara uyulması halinde, lisansa dercedilen ana kaynak elektriksel kurulu gücünü aşmamak kaydıyla, depolama ünitesi ya da depolama tesisinin kabulü yapılan kısmı kadar şebekeye enerji verilebilecek.

Bağlantı esasları yeniden düzenlendi

Düzenlemeyle birlikte, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesiyle üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantı esasları da genişletildi.

Bu çerçevede, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki depolama ünitesinin bağlantısı belirlenen bağlantı şekline göre yapılacak, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantısı ise ilanda yer alan bağlantı konfigürasyonlarına göre gerçekleştirilecek.

Elektrik depolama ünitelerinin piyasa katılım çerçevesi de netleştirildi. Buna göre, söz konusu üniteler, gerekli şartları sağlamaları halinde yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olmaları durumunda ise dengeleme güç piyasasına, üretim tesisinin ilişkili olduğu uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleriyle katılabilecek.

Öte yandan, depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektriğin iletim veya dağıtım sistemine yalnızca elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesini öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Önceki düzenlemede, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama üniteleri için özel hükümler saklı kalmak kaydıyla genel hükümlerin uygulanacağı belirtilirken, yeni düzenlemeyle uzlaştırma dönemlerine ilişkin uygulama esasları açık şekilde tanımlandı.

Buna göre, uzlaştırma döneminde şebekeden enerji çekilmesi halinde, depolama tesisinin çekişi bulunuyorsa enerjinin öncelikle depolama tesisi tarafından çekildiği, şebekeye enerji verilmesi halinde ise depolama tesisinin verişi bulunması durumunda enerjinin öncelikle depolama tesisi tarafından verildiği kabul edilecek.

Ayrıca, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile endüstri bölgeleri sınırları içinde ilgili tüzel kişilikler tarafından kurulan elektrik depolama tesisleri, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi olarak değerlendirilecek.

Düzenlemeyle birlikte yönetmeliğe yeni ekler de ilave edilirken, değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yönetmelik hükümlerini EPDK Başkanı yürütecek.

